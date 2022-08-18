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MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Asayiş 18.08.2022, 16:41
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."