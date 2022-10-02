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MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG’li teröristlere derhal karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG’li teröristlere derhal karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi."
Asayiş 02.10.2022, 15:08
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG’li teröristlere derhal karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi."