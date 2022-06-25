banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'

MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."

Asayiş 25.06.2022, 11:33
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."

Yorumlar (0)
26°
açık