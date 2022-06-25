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MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."
Asayiş 25.06.2022, 11:33
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."