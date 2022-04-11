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MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 11.04.2022, 13:45
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi."