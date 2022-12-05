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MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."
Asayiş 05.12.2022, 10:43
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."