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MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 30.06.2022, 10:36
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

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