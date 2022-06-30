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MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 30.06.2022, 10:36
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."