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MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi’ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi’ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 19.07.2022, 17:48
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi’ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."