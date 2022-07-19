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MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi’ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi’ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 19.07.2022, 17:48
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi’ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi’ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

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