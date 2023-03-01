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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "ABD tarafıyla START anlaşmasına dair görüşmeler yaptığımızı doğrulayabilirim"
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
Asayiş 01.03.2023, 16:13
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."