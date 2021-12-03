MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece bugün 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu."