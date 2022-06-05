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MSB: "Suriye’nin kuzeyinde 16 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG’li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 05.06.2022, 10:55
MSB: "Suriye’nin kuzeyinde 16 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG’li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

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