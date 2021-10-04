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MSB: "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay’da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay’da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Asayiş 04.10.2021, 10:37
MSB: "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay’da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay’da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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