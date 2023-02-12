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MSB: "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 12.02.2023, 17:08
MSB: "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."