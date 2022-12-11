MSB: “Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’den Türkiye’ye, Türkiye’den de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını ve yakalananların terörle bağlantılı olduğunun belirlendiğini duyurdu.

MSB, Suriye’den Türkiye’ye, Türkiye’den de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını ve yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”