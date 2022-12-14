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MSB: “Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı”
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı” denildi.
Asayiş 14.12.2022, 18:29
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.