MSB: “Suriye ve Yunanistan’dan ülkemize, ülkemizden de Suriye ve Yunanistan’a geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı”

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırında 7’si terör örgütü üyesi 11 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ”Hudut kartallarımız, Suriye ve Yunanistan’dan ülkemize, ülkemizden de Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/PYD/YPG, 4’ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.