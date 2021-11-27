MSB: "Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan sekizinin DEAŞ, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi".