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MSB: "Son 7 günde Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ, 2’sinin DEAŞ, 3’ünün de PKK’lı olduğu belirlendi."

MSB: "Son 7 günde Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ, 2’sinin DEAŞ, 3’ünün de PKK’lı olduğu belirlendi."

Asayiş 20.06.2022, 11:22
MSB: "Son 7 günde Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ, 2’sinin DEAŞ, 3’ünün de PKK’lı olduğu belirlendi."

MSB: "Son 7 günde Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ, 2’sinin DEAŞ, 3’ünün de PKK’lı olduğu belirlendi."

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