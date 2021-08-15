banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı
Çine'de orman yangını
Çine'de orman yangını
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

MSB: "Sinop’ta selden yıkılan köprülerin yerine Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü kuruldu”

ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanlığı, Sinop’ta selden yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü’nün (ZAAK) kurulduğunu bildirdi.

Asayiş 15.08.2021, 21:31
MSB: "Sinop’ta selden yıkılan köprülerin yerine Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü kuruldu”

ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanlığı, Sinop’ta selden yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü’nün (ZAAK) kurulduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz’de arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Sinop’ta selden yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) kuruldu” denildi
Yorumlar (0)
28°
açık