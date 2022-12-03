MSB, sınır hattında 12 kişinin yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlarda Suriye’den Türkiye’ye ve Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 9’unun FETÖ, 2’sinin PKK/KCK ve 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.