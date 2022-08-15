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MSB: "Şemdinli’de bir Üs Bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

MSB: "Şemdinli’de bir Üs Bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Asayiş 15.08.2022, 16:18
MSB: "Şemdinli’de bir Üs Bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

MSB: "Şemdinli’de bir Üs Bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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