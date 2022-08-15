MSB: "Şemdinli’de bir Üs Bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."