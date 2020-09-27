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MSB: "Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağı inancıyla Ermenistan’ın kalleşçe saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz."

MSB: "ŞEHİTLERİMİZİN KANININ YERDE BIRAKILMAYACAĞI İNANCIYLA ERMENİSTAN’IN KALLEŞÇE SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN AZERBAYCAN TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET, TÜM AZERBAYCAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ" AÇIKLAMASI YAPTI

Asayiş 27.09.2020, 12:55
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MSB: "Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağı inancıyla Ermenistan’ın kalleşçe saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz."
MSB: "Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağı inancıyla Ermenistan’ın kalleşçe saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz."
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