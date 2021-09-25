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MSB: "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021’in başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Asayiş 25.09.2021, 09:49
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021’in başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 20-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ’Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021’ başarıyla tamamlandı” denildi.