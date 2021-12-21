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MSB: “Şehit Dz.P.Uzm.Çvş. Muhammed Fatih Durhan, Fiili Silah Eğitimleri İzmir Körfezi’nde icra edildi”
Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Dz.P.Uzm.Çvş. Muhammed Fatih Durhan, Fiili Silah Eğitimleri’nin İzmir Körfezi’nde icra edildiğini bildirdi.
Asayiş 21.12.2021, 18:11
Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Dz.P.Uzm.Çvş. Muhammed Fatih Durhan, Fiili Silah Eğitimleri’nin İzmir Körfezi’nde icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Amfibi Görev Grup Komutanlığı Şehit Dz.P.Uzm.Çvş. Muhammed Fatih Durhan Fiili Silah Eğitimleri (FİSE) İzmir Körfezi’nde icra edildi” ifadelerine yer verdi.