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MSB: “PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG’nin, Fırat Kalkanı bölgesinde tanksavar füzesiyle bir vinci ve bir ambulansı hedef aldığını, saldırıda 2 sivilin öldüğünü 2 sivilin de yaraladığını açıkladı.

Asayiş 05.08.2021, 23:24
MSB: “PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG’nin, Fırat Kalkanı bölgesinde tanksavar füzesiyle bir vinci ve bir ambulansı hedef aldığını, saldırıda 2 sivilin öldüğünü 2 sivilin de yaraladığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Vince yardıma giden sivil bir ambulansı da aynı şekilde vuran teröristler 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu” denildi.
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