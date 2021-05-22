banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Musab Turan canlı yayında açıklama yaptı
Musab Turan canlı yayında açıklama yaptı
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...

MSB: "PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Asayiş 22.05.2021, 18:29
MSB: "PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu