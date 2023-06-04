MSB: “PKK’ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Operasyonu çerçevesinde Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

Asayiş 04.06.2023, 19:22
MSB: “PKK’ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Operasyonu çerçevesinde Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kahraman Mehmetçiklerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirdi”

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