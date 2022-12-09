Son Dakika
MSB: “Piri Reis denizaltısı, deniz testlerine başladı”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi çerçevesinde inşa edilen ilk denizaltı Piri Reis’in 6 Aralık’ta deniz testlerine başladığını açıkladı.
Asayiş 09.12.2022, 10:53
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi çerçevesinde inşa edilen ilk denizaltı Piri Reis’in 6 Aralık’ta deniz testlerine başladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi çerçevesinde inşa edilen ilk denizaltı Piri Reis’in 6 Aralık’ta deniz testleri başladı. Piri Reis denizaltımıza icra edeceği harekâtlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz” ifadelerine yer verildi.