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MSB: "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 25.03.2022, 10:22
MSB: "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."