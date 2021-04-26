MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında imha edilen mağarayı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında tespit edilen mağaranın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. PKK/KCK ve diğer terörist örgütlere yönelik icra edilen operasyonlarda belirlenen hedefler havadan vurulmaya devam ediyor. Kahraman Komandolarımız da teröristlerin inlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri sürdürüyor. Bölgede yapılan bir arama-tarama sırasında teröristlere ait çift girişli bir mağara ele geçirildi. Mağara, Komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, mağaranın görüntülerine de yer verildi.