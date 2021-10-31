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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
MSB: "Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi"
MSB: "Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi"
Asayiş 31.10.2021, 18:15
MSB: "Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi"