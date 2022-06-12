MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmatı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bugüne kadar 220 terörist etkisiz hale getirilirken, arama-tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmeye devam ediliyor. Son olarak bölgede bulunan teröristlere ait bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bugüne kadar ele geçirilen mühimmat şu şekilde sıralandı:

“1 adet Doçka uçaksavar silahı, 40 adet tuzaklanmış el bombası, 11 adet taarruz el bombası, 28 adet EYP, 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 kilogram plastik patlayıcı, 36 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 5 adet RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar termobarik mühimmatı, 178 adet EYP basma düzeneği, 6 adet 120 mm havan mühimmatı, 17 bin 625 adet 12.7 mm mühimmat, 14 bin 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 135 adet 14.5 mm Doçka uçaksavar mühimmatı, 66 adet 40 mm bombaatar tahrip mühimmatı, 6 adet 40 mm bombaatar sis mühimmatı, 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 50 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 10 adet taarruz el bombası fünyesi, 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet motorlu Doçka uçaksavar sehpası, 100 metre saniyeli fitil, 200 metre infilaklı fitil, 27 adet çeşitli renklerde sis, 2 bin 350 metre elektrik kablosu, 300 metre uydu kablosu, 4 adet el testeresi, 2 adet elektrikli hilti ve 2 adet benzinli hilti, 70 adet hilti ucu, 3 adet benzinli hızar, 5 adet analog telefon, örgütsel doküman, 3 adet gaz maskesi ve filtresi, 8 adet akü, 5 adet jeneratör, 20 adet oksijen tüpü, 15 kutu havai fişek, 1 adet televizyon ve çanak anten, 1 adet 5 ton kapasiteli su tankı, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi.”