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MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 27.10.2022, 11:32
MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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