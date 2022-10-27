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MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 27.10.2022, 11:32
MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."