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MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 Ekim’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur."
MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 Ekim’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur."
Asayiş 21.10.2022, 16:18
MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 Ekim’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur."