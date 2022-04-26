Son Dakika
MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan’da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit olmuştur."
MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan’da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit olmuştur."
Asayiş 26.04.2022, 16:12
MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan’da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit olmuştur."