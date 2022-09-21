MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Eylül 2022 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstimlak Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."