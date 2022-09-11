MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 11 Eylül tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, 2 askerin şehit olduğunu 4 askerin ise yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.