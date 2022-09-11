MSB: “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 4 askerden 1’inin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 4 askerden 1’inin şehit olduğunu açıkladı.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.
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