banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

MSB: “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu ve 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Asayiş 11.06.2022, 20:47
MSB: “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu ve 3 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu, P. Söz. Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” denildi.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur