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MSB: “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu ve 3 askerin yaralandığını açıkladı.
Asayiş 11.06.2022, 20:47
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu ve 3 askerin yaralandığını açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu, P. Söz. Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” denildi.