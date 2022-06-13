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MSB: “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Asayiş 13.06.2022, 18:27
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ramazan Gök şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.