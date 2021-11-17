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MSB: “On Guard-2021 Tatbikatının icra safhası devam ediyor”
Milli Savunma Bakanlığı, 3’üncü Kolordu Komutanlığını muharebe harekatı görevine hazırlamak maksadıyla gerçekleştirilen On Guard-2021 Tatbikatı’nın devam ettiğini bildirdi.
Asayiş 17.11.2021, 19:19
Milli Savunma Bakanlığı, 3’üncü Kolordu Komutanlığını muharebe harekatı görevine hazırlamak maksadıyla gerçekleştirilen On Guard-2021 Tatbikatı’nın devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “2023 yılında NATO’nun Muharip Kolordu görevini üstlenecek 3’üncü Kolordu (HRF) Komutanlığını muharebe harekâtı görevine hazırlamak maksadıyla Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen On Guard-2021 (Tetikte-21) Tatbikatı’nın icra safhası devam ediyor” denildi.