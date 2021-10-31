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MSB nefes kesen tatbikatın görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı"nın görüntülerini paylaştı.
Asayiş 31.10.2021, 16:06
Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı"nın görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan tatbikata ilişkin paylaşımda, "54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görev alan komandolarımız tarafından Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi" ifadelerine yer verildi.