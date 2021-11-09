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MSB: “NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı, Antalya Hava Meydan Komutanlığında devam ediyor”
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı’nın Antalya Meydan Komutanlığında devam ettiğini açıkladı.
Asayiş 09.11.2021, 18:43
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı’nın Antalya Meydan Komutanlığında devam ettiğini açıkladı.
Milli Savuma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı, Antalya Hava Meydan Komutanlığında devam ediyor” ifadelerine yer verdi.