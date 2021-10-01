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MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı’nın 8 Ekim’e kadar süreceğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı’ndan görüntüler paylaşarak, tatbikatın 8 Ekim’e kadar devam edeceğini duyurdu.

Asayiş 01.10.2021, 16:06
MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı’nın 8 Ekim’e kadar süreceğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı’ndan görüntüler paylaşarak, tatbikatın 8 Ekim’e kadar devam edeceğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi ve 6-17 Eylül’deki Turaz Şahini-2021 Tatbikatı’nın ardından şimdi de Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı’nın icra edildiğini duyurdu.

MSB’nin sosyal medya hesabından tatbikata dair görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

“Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs K.lığımızda tatbikatlarımız sürüyor. Haziran ayındaki Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi ve 6-17 Eylül’deki TURAZ ŞAHİNİ-2021 Tatbikatı’nın ardından şimdi de Millî Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı’nı icra ediyoruz. Tatbikat 8 Ekim’e kadar devam edecek.”

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