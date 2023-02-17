MSB: "Mehmetçik, sıcak yemek dağıtmaya devam ederken kandil simidi de ikram ediliyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Miraç Kandili nedeniyle Mehmetçiğin sıcak yemek dağıtmaya devam ederken kandil simidi de ikram ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Mehmetçik, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtmaya devam ederken kandil dolayısıyla bugün kandil simidi de ikram ediliyor. Birlikte Aşacağız” ifadelerini kullandı.