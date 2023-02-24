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FSB Başkanı Bortnikov: "Yeni START anlaşmasının askıya alınmasını Putin’in açıklamalarından öğrendim"
MSB: "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 3’ünün de FETÖ terör örgütü
MSB: "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 3’ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 24.02.2023, 10:14
MSB: "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 3’ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."