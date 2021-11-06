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MSB: "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 06.11.2021, 10:49
MSB: "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."