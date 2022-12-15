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MSB: "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur/Şırnak’taki hudut karakolumuza teslim oldu."
MSB: "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur/Şırnak’taki hudut karakolumuza teslim oldu."
Asayiş 15.12.2022, 15:40
MSB: "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur/Şırnak’taki hudut karakolumuza teslim oldu."