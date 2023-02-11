MSB: "Mehmetçiğimiz, küçük bir kardeşimize milletimizin emanetini teslim ediyor”

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin köylere yardımını Twitter’da, "Mehmetçiğimiz, küçük bir kardeşimize milletimizin emanetini teslim ediyor” notuyla paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Adıyaman’ın bir köyüne yardım götüren Mehmetçiğimiz, küçük bir kardeşimize milletimizin emanetini teslim ediyor” ifadelerini kullandı.