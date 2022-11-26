MSB: “LHD ANADOLU’nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU paylaşımında “LHD ANADOLU’nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden, Türk donanmasının gücüne güç katacak olan Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU’nun hazırlıklarının yer aldığı görüntüleri paylaştı. LHD ANADOLU’nun hizmete gireceği gün için hazırlıkların devam ettiğini belirtilen paylaşımda “Milletimizin heyecanla beklediği, donanmamızın gücüne güç katacak olan LHD ANADOLU’nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor” ifadeleri kullandıldı.