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MSB, “Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 14.07.2022, 19:03
MSB, “Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi” ifadelerine yer verdi. MSB, operasyonlara ilişkin görüntülerinizde paylaştı.

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